Зеленский: в ближайшие дни будут встречи с представителями Трампа по окончанию войны

Украина в ближайшие дни будет иметь встречи с американскими и европейскими партнерами по завершению войны. В Берлине ожидается много событий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Глава государства анонсировал, что будет доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и украинской переговорной команды по контактам, которые уже состоялись.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время, по словам Зеленского, продолжается разговор украинских чиновников с Соединенными Штатами и Европой относительно реального восстановления и развития нашей страны после войны.

Также президент Украины подтвердил, что у него уже в ближайшие дни состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа.

"Самое главное - будут встречи у меня с представителями Президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира - политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия - гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением", - подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает Украине и отметил, что украинская сторона в эти дни в Берлине будет активно и констурктивно работать со всеми, кто действительно "может сделать соглашение нормальным".