США готові дати Україні гарантії за 5 статтею НАТО з юридичною силою, - Axios

Про це заявив високопоставлений американський чиновник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За його словами, відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.

"Ми хочемо дати українцям гарантію безпеки, яка не буде порожнім чеком з одного боку, а буде достатньо сильною з іншого боку. Ми готові надіслати його до Конгресу, щоб проголосувати за нього", - сказав американський чиновник.

Передбачається, що переговорний процес складатиметься з трьох окремих угод - щодо миру, безпекових гарантій та післявоєнної реконструкції. Останні раунди перемовин, як зазначив чиновник, вперше дали Україні чітке бачення "дня після війни".

У США також заявили, що переговори щодо економічного відновлення та реконструкції просуваються позитивно. За нинішньою пропозицією, війна має завершитися збереженням Україною суверенітету над близько 80% території, отриманням "найсильніших гарантій безпеки в історії" та масштабного пакета економічної підтримки.

Водночас кілька європейських лідерів радили президенту Володимиру Зеленському не поспішати з укладанням угоди, зокрема якщо вона передбачатиме територіальні поступки. Також залишається відкритим питання, чи погодиться Росія прийняти американські пропозиції.