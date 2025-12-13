США готові дати Україні гарантії за 5 статтею НАТО з юридичною силою, - Axios
Адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО
Про це заявив високопоставлений американський чиновник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За його словами, відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.
"Ми хочемо дати українцям гарантію безпеки, яка не буде порожнім чеком з одного боку, а буде достатньо сильною з іншого боку. Ми готові надіслати його до Конгресу, щоб проголосувати за нього", - сказав американський чиновник.
Передбачається, що переговорний процес складатиметься з трьох окремих угод - щодо миру, безпекових гарантій та післявоєнної реконструкції. Останні раунди перемовин, як зазначив чиновник, вперше дали Україні чітке бачення "дня після війни".
У США також заявили, що переговори щодо економічного відновлення та реконструкції просуваються позитивно. За нинішньою пропозицією, війна має завершитися збереженням Україною суверенітету над близько 80% території, отриманням "найсильніших гарантій безпеки в історії" та масштабного пакета економічної підтримки.
Водночас кілька європейських лідерів радили президенту Володимиру Зеленському не поспішати з укладанням угоди, зокрема якщо вона передбачатиме територіальні поступки. Також залишається відкритим питання, чи погодиться Росія прийняти американські пропозиції.
Мирний план
Нагадаємо, первинний мирний план США, який фактично відображав російський підхід, складався з 28 пунктів і був неприйнятним для України та її європейських партнерів.
Після консультацій між українською й американською делегаціями до рамкового документа внесли зміни, аби зробити його більш прийнятним для Києва, скоротивши план до 20 пунктів.
Водночас найскладнішим залишається питання територій. Зеленський наголосив, що Україна не допускає передачі жодної частини своєї території, оскільки це суперечить як національному законодавству, так і нормам міжнародного права.
Нещодавно Київ передав США свою відповідь на оновлений план, запропонувавши додаткові ідеї для врегулювання спірних моментів. Документ готувався спільно з європейськими партнерами, однак остаточної версії ще немає.
За словами Зеленського, мова йде не про один текст, а про пакет документів, значна частина яких ще перебуває на стадії доопрацювання й залежить від остаточного формату базового 20-пунктного плану.