Головна » Новини » Політика

Зеленський розкрив деталі трьох документів в рамках мирного плану

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 21:11
UA EN RU
Зеленський розкрив деталі трьох документів в рамках мирного плану Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна, європейські партнери та США зараз обговорюють відразу три документи у рамках мирного плану. Це рамковий документ, гарантії безпеки та документ, який закладає основи післявоєнного відновлення.

Як передає РБК-Україна, про це під час відповіді на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що існування трьох окремих документів - це правда. До переговорів залучені також європейські партнери України.

рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється і це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи, світу. Другий - це гарантії безпеки, ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від наших військових і їх діалогу з американцями й все це треба об'єднати з засадами коаліції охочих. Гарантії безпеки - важливий документ між нами, США та європейцями", - зазначив президент.

Третій документ, за словами Зеленського, стосується відновлення. Він буде працювати вже після того, як завершиться війна, або настане припинення вогню.

"Хтось каже, що це економічний розвиток України. Це проєкт, який повинен працювати після того, як закінчиться війна, або буде припинення вогню", - зазначив президент.

Зазначимо, раніше Зеленський повідомив, що Україна разом з європейськими союзниками планує вже завтра, 10 грудня, передати США своє бачення мирного плану. Він уточнив, що деталі оновленого плану були опрацьовані і готові до представлення.

При цьому відомо Україна і США поки що не досягли згоди в територіальному питанні. США намагається примусити Україну віддати Росії Донбас, тоді як Україна не бажає цього робити.

При цьому президент Фінляндії Александер Стубб також згадував, що ведеться обговорення саме трьох документів. За його словами, це рамковий документ, угода про безпекові гарантії та угода про відбудову України після війни.

