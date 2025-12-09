Зеленський розкрив деталі трьох документів в рамках мирного плану

Україна, європейські партнери та США зараз обговорюють відразу три документи у рамках мирного плану. Це рамковий документ, гарантії безпеки та документ, який закладає основи післявоєнного відновлення.

Як передає РБК-Україна , про це під час відповіді на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що існування трьох окремих документів - це правда. До переговорів залучені також європейські партнери України.

"Є рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється і це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи, світу. Другий - це гарантії безпеки, ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від наших військових і їх діалогу з американцями й все це треба об'єднати з засадами коаліції охочих. Гарантії безпеки - важливий документ між нами, США та європейцями", - зазначив президент.

Третій документ, за словами Зеленського, стосується відновлення. Він буде працювати вже після того, як завершиться війна, або настане припинення вогню.

"Хтось каже, що це економічний розвиток України. Це проєкт, який повинен працювати після того, як закінчиться війна, або буде припинення вогню", - зазначив президент.