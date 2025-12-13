США вважають прогресом ідею Зеленського провести референдум щодо мирної угоди, - Axios

Про це заявив високопоставлений американський чиновник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами чиновника, Зеленський у своїх публічних заявах у четвер зазначив, що питання справедливості будь-яких компромісів має визначити народ України через референдум або вибори.

"Це важливий крок для прозорого обговорення мирних угод", - підкреслив представник Білого дому.

Нагадаємо, Росія наполягає на контролі всього Донбасу, попри те, що близько 14% території регіону наразі залишається під контролем України. США включили цю вимогу Росії до свого плану, запропонувавши при цьому, щоб спірна територія стала демілітаризованою зоною.

Утім, Зеленський висловив скепсис щодо пропозиції США щодо створення "вільної економічної зони" на Донбасі та закликав до уточнень щодо інших аспектів угоди. Представник Білого дому додав, що європейські партнери також заявили про готовність підтримати проведення референдуму, якщо Зеленський ухвалить таке рішення.

Проведення такого голосування в нинішніх умовах буде дуже складним завданням. Але, за словами американського чиновника, європейці під час зустрічі в п'ятницю заявили, що якщо Зеленський запропонує референдум щодо території, вони підтримають його.