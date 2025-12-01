Зеленський натякнув на непрості речі у переговорах зі США щодо миру в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Вони обговорили переговори, які пройшли у Флориді між американською та українською делегаціями щодо мирного плану США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram.
"Говорив сьогодні з президентом Фінляндії вже – продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно", - розповів він.
Як наголосив Зеленський, є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.
Він додав, що після повернення української делегації зі Штатів та розмови із переговірниками будуть планувати наступні кроки.
"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський анонсував переговори із європейськими партнерами.
"На сьогодні заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика - пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував він.
Переговори у Флориді
Нагадаємо, ввечері 30 листопада за київським часом у Флориді (США) пройшли перемовини між командою президента США Дональда Трампа та українською делегацією щодо мирного плану.
Американські ЗМІ почали публікувати подробиці майже п’ятигодинної зустрічі та теми обговорень.
Після доповіді Зеленамський зазначив, що переговори проходять "конструктивно", а Трамп знову заявив про "шанс на угоду".
Втім, за даними джерел, на переговорах у Флориді поки не вдалося остаточно погодити проект мирної угоди. Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.
