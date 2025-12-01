ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Є хороший шанс": Трамп заявив про можливість мирної угоди щодо України

Понеділок 01 грудня 2025 04:46
UA EN RU
"Є хороший шанс": Трамп заявив про можливість мирної угоди щодо України Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" укласти угоду про мир в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Я думаю, є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду", - сказав Трамп, коли журналісти попросили його прокоментувати переговори про мир в Україні.

Він також наголосив, що хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей.

Крім того, Трамп підтвердив, що вже поговорив із держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником Стівом Віткоффом після того, як вони провели зустріч з українською делегацією у Флориді.

"У них - усе добре", - підсумував він.

Що ще сказав Трамп

Зазначимо, що під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи є у нього якийсь дедлайн для глави Кремля Володимира Путіна, щоб той дав згоду на мирний план США. У відповідь він дав зрозуміти, що ніякого дедлайну немає.

Також Трамп відреагував на корупційний скандал в Україні. За його словами, наша країна має "складні проблеми". На запитання з уточненням, про що він говорить, президент США сказав, що проблеми пов'язані з корупцією "не є корисними".

Мирний план США

Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, в Маямі відбулася чергова зустріч делегацій США та України, щоб доопрацювати мирний план Трампа.

За даними WSJ, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ і Україною.

При цьому низка інших питань залишилися невирішеними. Серед них - гарантії безпеки для України, а також неясність, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання окупованих територій.

Водночас WSJ і CNN пишуть, що вже сьогодні, 1 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви для продовження переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні мирний план США Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
Новини
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву