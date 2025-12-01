Зеленский намекнул на непростые вещи в переговорах с США по миру в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом. Они обсудили переговоры, которые прошли во Флориде между американской и украинской делегациями по мирному плану США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Говорил сегодня с президентом Финляндии уже - продолжаем координироваться с Алексом. Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно", - рассказал он.

Как отметил Зеленский, есть непростые вещи, по которым еще надо поработать.

Он добавил, что после возвращения украинской делегации из Штатов и разговора с переговорщиками будут планировать следующие шаги.

"Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью", - говорится в сообщении.

Также Зеленский анонсировал переговоры с европейскими партнерами.

"На сегодня запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика - приоритеты очевидны. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал он.