Главная » Новости » Политика

Зеленский намекнул на непростые вещи в переговорах с США по миру в Украине

Понедельник 01 декабря 2025 13:13
Зеленский намекнул на непростые вещи в переговорах с США по миру в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом. Они обсудили переговоры, которые прошли во Флориде между американской и украинской делегациями по мирному плану США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Говорил сегодня с президентом Финляндии уже - продолжаем координироваться с Алексом. Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно", - рассказал он.

Как отметил Зеленский, есть непростые вещи, по которым еще надо поработать.

Он добавил, что после возвращения украинской делегации из Штатов и разговора с переговорщиками будут планировать следующие шаги.

"Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью", - говорится в сообщении.

Также Зеленский анонсировал переговоры с европейскими партнерами.

"На сегодня запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика - приоритеты очевидны. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал он.

Переговоры во Флориде

Напомним, вечером 30 ноября по киевскому времени во Флориде (США) прошли переговоры между командой президента США Дональда Трампа и украинской делегацией по мирному плану.

Американские СМИ начали публиковать подробности почти пятичасовой встречи и темы обсуждений.

После доклада Зеленамский отметил, что переговоры проходят "конструктивно", а Трамп снова заявил о "шансе на сделку".

Впрочем, по данным источников, на переговорах во Флориде пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения. В частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО.

Подробнее о главных итогах переговоров - читайте в материале РБК-Украина.

Также в отдельном материале РБК-Украина можно узнать, почему президент Финляндии стал ближайшим к Трампу лидером Европы.

