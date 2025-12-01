Переговори в Маямі: питання гарантій безпеки для України залишилося невирішеним, - WSJ

У неділю, 30 листопада, у Флориді відбулася чергова зустріч делегацій України та США, щоб доопрацювати мирний план Трампа. Однак низка питань залишилися так і невирішеними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами американського чиновника, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ і Україною. При цьому щонайменше одне питання залишилося так і невирішеним.

"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання "окупованих територій", - пише видання.

Як зазначає WSJ, переговори делегацій США та України тривали понад 4 години. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що їм вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Джерело WSJ розповіло, що після недільних переговорів, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер полетять у понеділок до Росії для продовження переговорів.

Сам лідер США в неділю заявив, що Віткофф, імовірно, зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним наступного тижня (з огляду на понеділок - уже цього).