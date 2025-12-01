ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Переговори в Маямі: питання гарантій безпеки для України залишилося невирішеним, - WSJ

Понеділок 01 грудня 2025 03:37
UA EN RU
Переговори в Маямі: питання гарантій безпеки для України залишилося невирішеним, - WSJ Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 30 листопада, у Флориді відбулася чергова зустріч делегацій України та США, щоб доопрацювати мирний план Трампа. Однак низка питань залишилися так і невирішеними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами американського чиновника, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ і Україною. При цьому щонайменше одне питання залишилося так і невирішеним.

"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання "окупованих територій", - пише видання.

Як зазначає WSJ, переговори делегацій США та України тривали понад 4 години. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що їм вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Джерело WSJ розповіло, що після недільних переговорів, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер полетять у понеділок до Росії для продовження переговорів.

Сам лідер США в неділю заявив, що Віткофф, імовірно, зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним наступного тижня (з огляду на понеділок - уже цього).

Мирний план США і вимоги для гарантій

Нагадаємо, кілька тижнів тому США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни. Він мав 28 пунктів, але їхній зміст явно був у Росії.

З цієї причини 23 листопада делегації США, України та Європи зустрілися в Женеві, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

За підсумком, кількість пунктів було скорочено і документ уже не виглядає таким, як у початковому вигляді. Учора, 30 листопада, відбулася ще одна зустріч між Києвом і Вашингтоном, де продовжилося доопрацювання документа.

Як відомо, за даними Axios, США під час початкового представлення мирного плану - дали Україні ще один документ. У ньому містилися гарантії безпеки, які були прописані за аналогією статті 5 статуту НАТО.

Однак днями Politico написало, що Рубіо дав європейським союзникам зрозуміти, що США перш ніж давати будь-які гарантії безпеки Україні - мають намір укласти мирну угоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні мирний план США
Новини
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву