Переговори в Маямі: питання гарантій безпеки для України залишилося невирішеним, - WSJ
У неділю, 30 листопада, у Флориді відбулася чергова зустріч делегацій України та США, щоб доопрацювати мирний план Трампа. Однак низка питань залишилися так і невирішеними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами американського чиновника, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ і Україною. При цьому щонайменше одне питання залишилося так і невирішеним.
"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання "окупованих територій", - пише видання.
Як зазначає WSJ, переговори делегацій США та України тривали понад 4 години. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що їм вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.
Джерело WSJ розповіло, що після недільних переговорів, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер полетять у понеділок до Росії для продовження переговорів.
Сам лідер США в неділю заявив, що Віткофф, імовірно, зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним наступного тижня (з огляду на понеділок - уже цього).
Мирний план США і вимоги для гарантій
Нагадаємо, кілька тижнів тому США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни. Він мав 28 пунктів, але їхній зміст явно був у Росії.
З цієї причини 23 листопада делегації США, України та Європи зустрілися в Женеві, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.
За підсумком, кількість пунктів було скорочено і документ уже не виглядає таким, як у початковому вигляді. Учора, 30 листопада, відбулася ще одна зустріч між Києвом і Вашингтоном, де продовжилося доопрацювання документа.
Як відомо, за даними Axios, США під час початкового представлення мирного плану - дали Україні ще один документ. У ньому містилися гарантії безпеки, які були прописані за аналогією статті 5 статуту НАТО.
Однак днями Politico написало, що Рубіо дав європейським союзникам зрозуміти, що США перш ніж давати будь-які гарантії безпеки Україні - мають намір укласти мирну угоду.