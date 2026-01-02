Зеленський може звільнити голову СБУ Василя Малюка

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість зняти з посади голову СБУ Василя Малюка та призначити його на іншу посаду.
Про це РБК-Україна розповіли інформовані джерела у владі.
У разі відповідного рішення президента відставку Малюка, згідно закону, має ухвалити Верховна Рада.
"Спроби зняти Василя Малюка із посади справді є. Але наразі ще нічого не вирішено, іде обговорення", - сказало одне з джерел.
Співрозмовники видання у владних колах зазначили, що є ті, хто вважають можливе звільнення Малюка серйозним послабленням обороноздатності України, враховуючи останні гучні операції СБУ, зокрема "Павутину".
За словами співрозмовників, таке можливе рішення президента викличе багато запитань.
"Малюк перетворив СБУ на ефективну спецслужбу, яка проводить унікальні спецоперації і дає Україні сильні «карти» за столом перемовин", - каже одне з джерел.
Нагадаємо, у п'ятницю, 2 січня, Володимир Зеленський зробив кілька кадрових перестановок. Зокрема, новим керівником Офісу президента України став Кирило Буданов.
Місце Буданова у ГУР зайняв уже колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.
Крім того, перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров може очолити Міністерство оборони. Зеленський наголосив, що наразі необхідно реалізувати у сфері оборони такі зміни, "які допоможуть".
Також президент України повідомив, що найближчим часом глава МВС представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, тоді як чинний її керівник Сергій Дейнеко наразі продовжить роботу в системі МВС.
Сьогодні, 2 січня, Зеленський також повідомив про рішення оновити Державне бюро розслідувань. Він заявив, що президентський законопроєкт буде напрацьований в січні та внесений до Верховної Ради як невідкладний.
РБК-Україна раніше писало, що Зеленський також анонсував зміну низки глав ОВА. Проте ні конкретних імен, ні термінів український лідер не назвав.