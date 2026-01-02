Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка

В случае соответствующего решения президента отставку Малюка, согласно закону, должна принять Верховная Рада.

"Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока еще ничего не решено, идет обсуждение", - сказал один из источников.

Собеседники издания во властных кругах отметили, что есть те, кто считают возможное увольнение Малюка серьезным ослаблением обороноспособности Украины, учитывая последние громкие операции СБУ, в частности "Паутину".

По словам собеседников, такое возможное решение президента вызовет много вопросов.

"Малюк превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные "карты" за столом переговоров", - говорит один из источников.