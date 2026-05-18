"Це справді дуже боляче": Зеленський назвав втрати Росії від ударів України

21:02 18.05.2026 Пн
Що найбільш неприємно для російського нафтовидобутку?
aimg Валерій Ульяненко
"Це справді дуже боляче": Зеленський назвав втрати Росії від ударів України Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
За останні місяці удари України по території Росії позбавили її 10% нафтопереробки. Втрата видобутку для РФ - "дуже боляче", адже Москві складніше його відновити, ніж іншим нафтовим країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати доповіді розвідки щодо російських втрат від українських "далекобійних санкцій".

"Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей", - зазначив Зеленський.

За його словами, для відновлення видобутку на свердловинах Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам. Останні глушать свердловини навіть через коливання ринку, але росіяни так не можуть.

"Їм втрачати видобуток - це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску - на всіх рівнях - за п’ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік", - наголосив президент.

Диктатор веде Росію до банкрутства

Він додав, що російський диктатор "відклав грошей на війну", але не стільки щоб воювати безкінечно. Зеленський також зауважив, що кожен удар України у відповідь штовхає країну-агресорку до завершення війни.

"Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх", - розповів глава держави.

Президент також зауважив, що погодив нові операції українським спецслужбам та Силам оборони України.

Нагадаємо, Сили оборони 17 травня вперше вразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорська", а також кілька підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки.

Зазначимо, в СБУ заявили, що під удар, окрім НПЗ, потрапила нафтопереробна станція "Володарське" і завод "Ангстрем". Підприємство виробляє напівпровідники для російського ВПК та перебуває під західними санкціями.

