Зеленский может впервые посетить Сербию на этой неделе, - СМИ

14:00 19.05.2026 Вт
2 мин
Есть ли официальное подтверждение визита главы государства в Белград?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский может впервые посетить Сербию на этой неделе, - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
В конце этой недели Сербия ожидает визит делегации Украины, которую может возглавить лично Владимир Зеленский. Если информация подтвердится, это будет первый визит президента в страну с 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал N1.

Официального подтверждения предстоящей поездки Зеленского в Белград пока нет. В то же время дипломатические источники в сербской столице ожидают, что вскоре страны могут подписать совместный меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству.

До сих пор контакты Владимира Зеленского с сербским президентом Александром Вучичем происходили преимущественно на полях международных политических саммитов.

Первые прямые переговоры между президентами Сербии и Украины с начала полномасштабной войны состоялись в конце августа 2023 года в Афинах на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Тогда Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, и назвал разговор конструктивным. Однако Белград впервые отказался подписать совместную декларацию саммита из-за пункта с призывом ввести санкции против России.

Напомним, Владимир Зеленский 17 мая заявил, что Европа должна быть в переговорах. По словам главы государства, важно, чтобы у ЕС был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто его будет представлять.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что удары по Московскому региону являются четким сигналом для Кремля, что не стоит связываться с Украиной и идти против нее несправедливой захватнической войной.

Отметим, Зеленский сообщил, что удары дронами по Москве и области 17 мая - это справедливые ответы Украины на затягивание войны страной-агрессором и удары по украинским городам и громадам.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе