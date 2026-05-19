Зеленский может впервые посетить Сербию на этой неделе, - СМИ

В конце этой недели Сербия ожидает визит делегации Украины, которую может возглавить лично Владимир Зеленский. Если информация подтвердится, это будет первый визит президента в страну с 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал N1 .

Официального подтверждения предстоящей поездки Зеленского в Белград пока нет. В то же время дипломатические источники в сербской столице ожидают, что вскоре страны могут подписать совместный меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству.

До сих пор контакты Владимира Зеленского с сербским президентом Александром Вучичем происходили преимущественно на полях международных политических саммитов.

Первые прямые переговоры между президентами Сербии и Украины с начала полномасштабной войны состоялись в конце августа 2023 года в Афинах на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Тогда Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, и назвал разговор конструктивным. Однако Белград впервые отказался подписать совместную декларацию саммита из-за пункта с призывом ввести санкции против России.

Напомним, Владимир Зеленский 17 мая заявил, что Европа должна быть в переговорах. По словам главы государства, важно, чтобы у ЕС был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто его будет представлять.