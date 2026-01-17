Зеленський про мирні переговори у США: ввечері очікую доповідь від Буданова та Умєрова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання української делегації на сьогоднішніх переговорах у США - дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, і про наслідки атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.