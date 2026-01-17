ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський про мирні переговори у США: ввечері очікую доповідь від Буданова та Умєрова

Субота 17 січня 2026 15:30
UA EN RU
Зеленський про мирні переговори у США: ввечері очікую доповідь від Буданова та Умєрова Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання української делегації на сьогоднішніх переговорах у США - дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, і про наслідки атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зеленський поінформував, що секретар РНБО Рустем Умєров, глава ОП Кирило Буданов і народний депутат Давид Арахамія - вже у США.

"Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", - сказав він.

Окрім того, президент розповів про задачу української делегації на цих переговорах і зазначив, що удари РФ погіршують можливості для діалогу.

"Головне завдання для української делегації - дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти", - наголосив Зеленський.

Також президент підкреслив, що потрібен також прогрес і щодо документів, які готувались. Він зазначив, що Україна ніколи не було і не буде перепоною для миру, і розвиток дипломатії залежить зараз саме від партнерів.

Зазначимо, що Умєров сьогодні говорив, що на переговорах буде продовжена робота над досягненням миру, а також буде робота над гарантіями безпеки і узгодженням наступних кроків.

Переговори України і США

Нагадаємо, що Україна вже кілька місяців проводить консультації з США і європейськими партнерами з приводу американського мирного плану і гарантій безпеки.

При цьому, незважаючи на заяви про повні гарантії безпеки для України, ключовим і найскладнішим питанням залишаються території. Водночас президент США Дональд Трамп каже, що сторони близькі до компромісу, а за словами Зеленського, мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки на 100%.

Варто зазначити, що на початку січня в Парижі відбулася зустріч «коаліції бажаючих», на якій Україна, Франція і Британія підписали декларацію про наміри щодо розміщення західного контингенту в нашій країні після війни.

Паралельно в ЗМІ писали, що у французькій столиці був спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Медіа стверджували, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися з ним для обговорення мирного плану США щодо України, і говорили про можливий візит до Москви для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним. Очікується, що вже до кінця січня в Москві дадуть відповідь на мирний план.

Також ми писали, що за інформацією ЗМІ, наступного тижня союзники України по G7 планують зустрітися з Трампом в Давосі, щоб заручитися його підтримкою щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні Гарантії безпеки мирний план США
Новини
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу