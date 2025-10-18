Зеленський: Ми не обговорювали з Трампом відповіді на удари по енергетиці України

"Ми не говорили про наші відповіді на повітряні удари по енергетиці України. Ми про це не говорили", - підкреслив Зеленський.

Водночас він заявив, що Україна за роки війни стала достатньо сильною, проте не може боротися своїми ППО проти балістичних ракет, яких енергетика країни не витримує.

"На це потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї - це тиск. Для того, щоб проводити деякі операції по військових цілях, вам потрібна сукупність факторів. Передусім це використання разом і дронів, і деяких інших виді зброї", - сказав президент України.

Зеленський зауважив, що Україні "дечого не вистачає", і додав, що "свої інструменти з'являються", але час грає не на стороні людей.