Головна » Новини » Політика

Зеленський вже залишив Білий дім: скільки часу йшла розмова з Трампом

США, П'ятниця 17 жовтня 2025 23:37
UA EN RU
Зеленський вже залишив Білий дім: скільки часу йшла розмова з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський вже покинув Білий дім. Його розмова з Трампом йшла значно довше, ніж спочатку планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

"Президент Володимир Зеленський покинув Білий дім о 15:57 (за вашингтонським часом, - ред.) після зустрічі з президентом Дональдом Трампом та кількома посадовцями Кабінету Міністрів США" - сказано у повідомленні.

Видання підтвердило, що Зеленський перебував у Білому домі приблизно дві з половиною години. Проводжав Зеленського не Трамп, а керівник протоколу Білого дому Моніка Кроулі.

Зустріч Зеленського і Трампа: подробиці

Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі почалася в непоганій атмосфері, оскільки Трамп багато жартував та похвалив костюм Зеленського. Обидва лідери зробили низку заяв на спільному брифінгу перед розмовою.

Зокрема Зеленський запропонував Трампу "тисячі дронів" в обмін на крилаті ракети "Томагавк". Трамп підтвердив, що США дуже зацікавлені в українських безпілотниках, але додав, що наразі Білий дім сподівається завершити війну без передачі "Томагавків" Україні.

Також Трамп висловив упевненість у можливості швидко завершити війну в Україні, якщо діяти гнучко. Питання припинення війни буде вирішуватися на зустрічі в Будапешті, а Зеленський під час саміту буде на зв'язку.

Зустріч Зеленського та Трампа Володимир Зеленський Дональд Трамп Білий дім
