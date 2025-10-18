RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: Мы не обсуждали с Трампом ответы на удары по энергетике Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во время его разговора с президентом США Дональдом Трампом ответ на обстрелы энергетики Украины не обсуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы не говорили о наших ответах на воздушные удары по энергетике Украины. Мы об этом не говорили", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он заявил, что Украина за годы войны стала достаточно сильной, однако не может бороться своими ПВО против баллистических ракет, которых энергетика страны не выдерживает.

"На это нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия - это давление. Для того, чтобы проводить некоторые операции по военным целям, вам нужна совокупность факторов. Прежде всего это использование вместе и дронов, и некоторых других видов оружия", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Украине "кое-чего не хватает", и добавил, что "свои инструменты появляются", но время играет не на стороне людей.

 

Встреча в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

На брифинге Зеленский предложил Трампу "тысячи дронов" в обмен на ракеты "Томагавк".

После этого состоялась двусторонняя встреча Зеленского с Трампом.

Зеленский находился в Белом доме примерно два с половиной часа - значительно дольше, чем планировалось.

Накануне Трамп сделал неоднозначное заявление о дальнобойных ракетах "Томагавк". Он сообщил, что у Соединенных Штатов много этих ракет, однако они нужны самой стране.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в УкраинеВстреча Зеленского и Трампа