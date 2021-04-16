Зеленский уже в Париже, едет на встречу с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начинают переговоры. К ним потом присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Макрон и Зеленский встречаются в Елисейском дворце из-за роста напряженности в Украине на фоне наращивания Россией военных сил на границе.

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в формате один на один", - говорится в сообщении ОП.

Обновлено: на сайте ОП сначала появился релиз о встрече, а потом его удалили. Сказали, что была техническая ошибка.

Также к их переговорам присоединится Ангела Меркель. Зеленский ранее сказал, что пока что нормандский формат имеет такой вид.

Вместе с тем, украинский лидер в интервью изданию Le Figaro заявил, что Россия блокирует любые переговоры, в том числе и нормандские. Он ожидает, что "нормандскую четверку" оживит президент Франции Эммануэль Макрон.