Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые должны состояться завтра, 16 апреля. Он отметил, что пока что нормандский формат имеет такой вид.

Об этом Зеленский заявил в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Он отметил, что на переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной

"Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой нормандский формат", - сказал Зеленский.