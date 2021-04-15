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Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 19:21
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые должны состояться завтра, 16 апреля. Он отметил, что пока что нормандский формат имеет такой вид.

Об этом Зеленский заявил в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Он отметил, что на переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной

"Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой нормандский формат", - сказал Зеленский.

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Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки чергового засідання РНБО. Зокрема, Глава держави повідомив про те, що обговорювалося питання Донбасу, й запевнив, що українська армія – готова. Також Володимир Зеленський розповів про запровадження санкцій проти 12 топ-контрабандистів та ініціативу щодо розробки законопроекту, який унеможливить вплив олігархів на економіку та законодавчі процеси в країні.

Posted by Офіс Президента України on Thursday, April 15, 2021

Напомним, завтра, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом во Франции, где проведет переговоры с Макроном и Меркель - сторонами нормандского формата по мирному урегулировании конфликта на Донбассе.

Встреча пройдет на фоне эскалации ситуации на Донбассе и напряженности возле украинской государственной границы. Российская Федерация несколько дней стягивала свои войска под Воронеж. Украина считает, что это может быть угрозой военной провокации.

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Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
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