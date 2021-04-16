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Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном

Новость на русском → Париж, П'ятниця 16 квітня 2021 14:05
Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном Фото: президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емануель Макрон (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон починають переговори. До них згодом приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Макрон і Зеленський зустрічаються в Єлисейському палаці через ріст напруженості в Україні на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні.

"У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч", - йдеться у повідомленні ОП.

Оновлене: на сайті ОП спочатку з'явився реліз про зустріч, а потім його видалили. Сказали, що була технічна помилка.

Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном

Також до їхніх переговорів долучиться Ангела Меркель. Зеленський раніше сказав, що поки що нормандський формат має такий вигляд.

Разом з тим, український лідер в інтерв'ю виданню Le Figaro заявив, що Росія блокує будь-які переговори, зокрема і нормандські. Він очікує, що "нормандську четвірку" оживить президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, чергові переговори радників у нормандському форматі відбудуться 19 квітня. Таку дату назвала російська сторона. Раніше в українській делегації в ТКГ повідомили, що нормандський саміт планується на квітень, однак ніяких підтверджень цієї інформації не було.

Зазначимо, 30 березня президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У ході бесіди обговорили ситуацію на Донбасі.

Лідери Німеччини і Франції закликали провести переговори в нормандському форматі.

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Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном
Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном
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