Зеленський вже в Парижі, їде на зустріч з Макроном
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон починають переговори. До них згодом приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Макрон і Зеленський зустрічаються в Єлисейському палаці через ріст напруженості в Україні на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні.
"У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч", - йдеться у повідомленні ОП.
Оновлене: на сайті ОП спочатку з'явився реліз про зустріч, а потім його видалили. Сказали, що була технічна помилка.
Також до їхніх переговорів долучиться Ангела Меркель. Зеленський раніше сказав, що поки що нормандський формат має такий вигляд.
Разом з тим, український лідер в інтерв'ю виданню Le Figaro заявив, що Росія блокує будь-які переговори, зокрема і нормандські. Він очікує, що "нормандську четвірку" оживить президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, чергові переговори радників у нормандському форматі відбудуться 19 квітня. Таку дату назвала російська сторона. Раніше в українській делегації в ТКГ повідомили, що нормандський саміт планується на квітень, однак ніяких підтверджень цієї інформації не було.
Зазначимо, 30 березня президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У ході бесіди обговорили ситуацію на Донбасі.
Лідери Німеччини і Франції закликали провести переговори в нормандському форматі.