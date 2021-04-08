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Россия назвала дату переговоров советников "нормандской четверки"

Новина українською → Москва, Четверг 08 апреля 2021 15:36
Россия назвала дату переговоров советников "нормандской четверки" Фото Дмитрий Козак (kremlin ru1)
Автор: Анастасия Рокитна

Очередные переговоры советников в нормандском формате состоятся 19 апреля. Такую дату назвала российская сторона.

Об этом заявил на пресс-конференции замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, РФ и Германия сегодня обговорили продолжение контактов.

"Посмотрим, я думаю, в ближайшее время будет еще какая-то инициатива, следующие переговоры уже были инициированы… на 19 апреля у нас в нормандском формате инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сообщил он.

Ранее в украинской делегации в ТКГ сообщили, что нормандский саммит планируется на апрель, однако никаких подтверждений этой информации не последовало.

Напомним, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Донбасс и нормандскую встречу.

Также сообщалось, что Россия хочет изменить принцип организации заседаний "нормандской четверки".

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