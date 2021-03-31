Меркель и Макрон призвали провести переговоры в "нормандском формате"
В ходе трехсторонних переговоров 30 марта канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к встрече в "нормандском формате". Третьей стороной переговоров выступал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.
"Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, на фоне обострения ситуации на Донбассе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить дальнейшие действия для урегулирования ситуации с лидерами стран "нормандского формата".
В свою очередь в Кремле заявили, что Путин не планирует проводить разговор Зеленским. Также в российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" обстоят плохо.
Вечером 30 марта Путин, Макрон и Меркель провели трехсторонние переговоры, в ходе которых обсудили и ситуацию на Донбассе.
Макрон призвал, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на востоке Украины.
В свою очередь Путин обвинил в обострении на Донбассе власти Украины.