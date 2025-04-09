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Зеленський про китайців на фронті: їх участь суперечить мирним ініціативам Пекіну

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України вже спілкується з китайцями, яких нещодавно захопили у полон ЗСУ. Їх участь у війні суперечить заявам про мирні ініціативи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Служба безпеки України здійснює перші процесуальні дії з полоненими громадянами Китаю. Вони в Києві. Спілкуються зі слідчими. Дають інформацію про те, як опинилися на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину, цієї російської війни проти України", - розповів Зеленський.

За його словами, Україна має у своєму розпорядженні інформацію і щодо інших громадян КНР у складі російської армії – з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів у російський окупаційний контингент.

"Дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі, хто чув, як у Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше та розширювати її масштаб. Залучення ще й громадян Китаю у цю війну – це точно розпалення більшої проблеми", - каже президент.

На його думку, на такі речі необхідно реагувати абсолютно принципово.

"Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир – це взаємовиключні речі. Очікуємо також і на принциповість партнерів – на принциповість у підтримці України", - підкреслив він.

Участь Китаю у війні проти України

Вчора Зеленський показав відео з полоненими китайцями, їх було захоплено у Донецькій області бійцями 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

З цього приводу Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії. А Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Сьогодні РБК-Україна, з посиланням на джерела у спецслужбах, писала про те, що СБУ вже допитала полонених китайців та назвала їх імена.

Також Спецслужби отримали список, у якому фігурують близько сотні громадян Китаю, яких Росія залучає до війни проти України.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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