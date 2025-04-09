Зеленский о китайцах на фронте: их участие противоречит мирным инициативам Пекина

"Служба безопасности Украины осуществляет первые процессуальные действия с пленными гражданами Китая. Они в Киеве. Общаются со следователями. Дают информацию о том, как оказались на фронте, как стали участниками этого международного преступления, этой российской войны против Украины", - рассказал Зеленский.

По его словам, Украина располагает информацией и о других гражданах КНР в составе российской армии - с именами, фамилиями и описанием конкретных путей попадания таких солдат в российский оккупационный контингент.

"По дипломатическим каналам мы доведем необходимую информацию до китайской стороны и, конечно, до каждого в мире, кто слышал, как в Пекине говорили, что нельзя разжигать эту войну еще больше и расширять ее масштаб. Привлечение еще и граждан Китая в эту войну - это точно разжигание большей проблемы", - говорит президент.

По его мнению, на такие вещи необходимо реагировать абсолютно принципиально.

"Усиливать оккупационный контингент и говорить о мире - это взаимоисключающие вещи. Ожидаем также и принципиальности партнеров - принципиальности в поддержке Украины", - подчеркнул он.

Участие Китая в войне против Украины

Вчера Зеленский показал видео с пленными китайцами, они были захвачены в Донецкой области бойцами 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

По этому поводу Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. А Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.

Сегодня РБК-Украина, со ссылкой на источники в спецслужбах, писала о том, что СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена.

Также Спецслужбы получили список, в котором фигурируют около сотни граждан Китая, которых Россия привлекает к войне против Украины.