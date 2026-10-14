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Трамп зірвав угоду про розширені гарантії безпеки для України, - ЗМІ

15:05 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп зірвав угоду про розширені гарантії безпеки для України, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США проводили перемовини щодо післявоєнних гарантій безпеки для України. Однак вони зірвалися після того, як президент Дональд Трамп уклав "дизельну угоду" з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Під час переговорів у Маямі минулими вихідними спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер дали зрозуміти, що Трамп може посилити пропозицію щодо гарантій безпеки для України.

Насамперед йшлося про те, щоб запобігти новому вторгненню Росії в межах оновленого мирного плану.

Американська сторона намагалася знайти компроміс щодо складного територіального питання, який влаштував би і Київ, і європейських партнерів.

Однак перспективи досягнення домовленостей погіршилися після того, як Трамп погодився скасувати санкційні обмеження на імпорт до Росії сотень тисяч барелів дизельного пального в межах угоди з Путіним.

Високопосадовець Євросоюзу Бйорн Зайберт, який брав участь у зустрічі в Маямі, зізнався, що "дизельна угода" стала несподіванкою для учасників переговорів.

До появи цієї новини українська делегація та представники Європи, серед яких був радник прем'єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Джонатан Павелл, обговорювали можливі рішення щодо територій, гарантій безпеки та перспектив вступу України до Євросоюзу.

За даними видання, американські представники запропонували Києву розширені гарантії безпеки, сподіваючись таким чином домогтися прогресу в питанні територій, які перебувають під російською окупацією. Конкретний зміст цих гарантій залишався нечітким.

Однак стверджується, що вони мали бути ширшими за раніше озвучену Трампом обіцянку залучити американську авіацію до патрулювання повітряного простору та надавати супутникові розвіддані для стримування нового російського вторгнення.

За словами інсайдера, команда Зеленського загалом позитивно сприйняла оновлену пропозицію. Попри це, представники трьох сторін залишили Маямі, так і не досягнувши угоди - рішення Трампа фактично її зірвало.

До речі, також ЗМІ повідомляють, що наразі Трамп дуже "розлючений" і може зупинити обмін розвідданими з Україною.

А в Сенаті США вимагають від президента зупинитися та скасувати угоду з Путіним, поки не стало пізно.

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