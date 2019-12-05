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Трамп о разговоре с Зеленским: я просил об услуге для США

Новости » Политика     05.12.2019 - 08:56
Трамп о разговоре с Зеленским: я просил об услуге для США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп считает, что попросил сделать услугу для страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским просил об услуге для США, а не для себя. Об этом он написал в Twitter.

Трамп сказал, что слово "мы" он использовал как всю страну.

"Когда я сказал в своем телефонном звонке президенту Украины, что хотел бы, чтобы он оказал США услугу, я имел в виду Соединенные Штаты, нашу страну", - написал Трамп.

Трамп о разговоре с Зеленским: я просил об услуге для США

Трамп пишет, что после этого сказал, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.

"Демократы должны извиниться перед американцами!" - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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