Зеленський і Туск узгодили спільну позицію щодо переговорів України та Молдови з ЄС

Україна та Молдова мають одночасно відкрити перший переговорний кластер щодо вступу до Євросоюзу. Обидві країни починали євроінтеграційний шлях разом і мають далі рухатися синхронно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ми з Дональдом погодилися, що перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі", - наголосив він.

Як зауважив Зеленський, вони з Туском обговорили ситуацію з переговорним процесом про членство України у Євросоюзі.

Зеленський розповів, що він поговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Серед обговорених тем були зокрема:

Переговори про вступ до ЄС

Нагадаємо, що ще 21 травня президент Зеленський наголошував, що Україна готова до того, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС.

Однак єдиною перешкодою для старту переговорів є вето Угорщини.

Варто зазначити, що ще 27 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що вступ України до ЄС нібито "знищить Угорщину" і втягне блок у війну з Росією.

Також він стверджує, що більшість угорців виступають проти членства України в Євросоюзі.

Водночас у Молдови такої проблеми немає. Ще наприкінці червня президент Румунії Нікушор Дан заявляв, що переговори щодо її вступу до ЄС розпочнуться 4 липня. Однак пізніше він визнав, що така інформація була помилковою.

Зауважимо, що раніше сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом. За його словами, для цього вже все готово.