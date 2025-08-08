ua en ru
Зеленский и Туск согласовали общую позицию по переговорам Украины и Молдовы с ЕС

Украина, Пятница 08 августа 2025 13:17
Зеленский и Туск согласовали общую позицию по переговорам Украины и Молдовы с ЕС Фото: украинский президент Владимир Зеленский и премьер Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз. Обе страны начинали евроинтеграционный путь вместе и должны дальше двигаться синхронно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что он поговорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди обсуждаемых тем были в частности:

  • совместное оборонное производство,
  • поддержку украинцев,
  • переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.

Как отметил Зеленский, они с Туском обсудили ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе.

"Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше", - подчеркнул он.

Переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, что еще 21 мая президент Зеленский отмечал, что Украина готова к тому, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

Однако единственным препятствием для старта переговоров является вето Венгрии.

Стоит отметить, что еще 27 июля премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы "уничтожит Венгрию" и втянет блок в войну с Россией.

Также он утверждает, что большинство венгров выступают против членства Украины в Евросоюзе.

В то же время у Молдовы такой проблемы нет. Еще в конце июня президент Румынии Никушор Дан заявлял, что переговоры по ее вступлению в ЕС начнутся 4 июля. Однако позже он признал, что такая информация была ошибочной.

Заметим, что ранее сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с Евросоюзом. По его словам, для этого уже все готово.

