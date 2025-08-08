Зеленский и Туск согласовали общую позицию по переговорам Украины и Молдовы с ЕС

Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз. Обе страны начинали евроинтеграционный путь вместе и должны дальше двигаться синхронно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что он поговорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди обсуждаемых тем были в частности: совместное оборонное производство,

поддержку украинцев,

переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе. Как отметил Зеленский, они с Туском обсудили ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе. "Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше", - подчеркнул он.