Залучення нових країн і не тільки: які очікування від саміту "Кримської платформи"

Нью-Йорк, Понеділок 22 вересня 2025 12:34
Залучення нових країн і не тільки: які очікування від саміту "Кримської платформи" Фото: попередній саміт "Кримської платформи" (flickr com)
Автор: РБК-Україна

У П'ятому саміті "Кримської платформи", який відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 24 вересня, візьмуть участь 50 держав та міжнародних організацій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомила постійна представниця президента України в Криму Ольга Куришко.

За її словами, очікується на приєднання нових країн, які раніше не брали участі у "Кримській платформі", але наразі точного списку ще немає.

Щодо можливого долучення нових країн - певною мірою це також пов’язано з тим, що цьогоріч "Кримська платформа" відбудеться не в Україні.

Також у представництві зауважили, що ключовим акцентом на цьому саміті стане "затвердження спільних цінностей свободи, суверенітету та міжнародного права".

Як зазначається, Крим постає не тільки як невіддільна частина України, а і як "щит світової безпеки" - простір, від якого залежить стабільність усього цивілізованого світу. Його деокупація означатиме відновлення поваги до Статуту ООН та стане доказом здатності міжнародної спільноти протистояти агресії, зазначила Куришко.

"Кримська платформа"

"Кримська платформа" - це дипломатична ініціатива, започаткована Україною п’ять років тому. У 2020 році, перебуваючи на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення такої платформи, яка діятиме постійно, до відновлення суверенітету України над Кримом.

Генасамблея ООН

Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться в Нью-Йорку і триватиме з 23 по 29 вересня. Її очолить колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Українську делегацію на Генасамблеї очолить президент Зеленський.

Зазначимо, у рамках візиту Зеленського до США запланована також його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Детальніше про очікування від поїздки Зеленського в США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

