Залучення нових країн і не тільки: які очікування від саміту "Кримської платформи"
У П'ятому саміті "Кримської платформи", який відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 24 вересня, візьмуть участь 50 держав та міжнародних організацій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомила постійна представниця президента України в Криму Ольга Куришко.
За її словами, очікується на приєднання нових країн, які раніше не брали участі у "Кримській платформі", але наразі точного списку ще немає.
Щодо можливого долучення нових країн - певною мірою це також пов’язано з тим, що цьогоріч "Кримська платформа" відбудеться не в Україні.
Також у представництві зауважили, що ключовим акцентом на цьому саміті стане "затвердження спільних цінностей свободи, суверенітету та міжнародного права".
Як зазначається, Крим постає не тільки як невіддільна частина України, а і як "щит світової безпеки" - простір, від якого залежить стабільність усього цивілізованого світу. Його деокупація означатиме відновлення поваги до Статуту ООН та стане доказом здатності міжнародної спільноти протистояти агресії, зазначила Куришко.
"Кримська платформа"
"Кримська платформа" - це дипломатична ініціатива, започаткована Україною п’ять років тому. У 2020 році, перебуваючи на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення такої платформи, яка діятиме постійно, до відновлення суверенітету України над Кримом.
Генасамблея ООН
Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться в Нью-Йорку і триватиме з 23 по 29 вересня. Її очолить колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Українську делегацію на Генасамблеї очолить президент Зеленський.
Зазначимо, у рамках візиту Зеленського до США запланована також його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Детальніше про очікування від поїздки Зеленського в США - читайте в матеріалі РБК-Україна.