Зеленський знову їде до Трампа: що принесе зустріч у Нью-Йорку

Цього тижня президент України Володимир Зеленський прибуде в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Серед іншого, заплановано і зустріч з господарем Білого дому Дональдом Трампом.

РБК-Україна розповідає, чого очікувати від зустрічей та інших заходів за участі українського керівництва.

Головне:

Що Зеленський хоче почути від Трампа про санкції?

Чому на переговорах будуть піднімати тему гарантій безпеки?

Які ще зустрічі Україна організує в Нью-Йорку?

Зустріч із Трампом та гарантії безпеки

Про очікувану зустріч президентів Зеленського і Трампа повідомили в обох країнах. Сам президент України 16 вересня зазначив, що "команди працюють". Про таку опцію також повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

"Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову (ред. - зустрінеться з ним) у Нью-Йорку наступного тижня", - сказав Рубіо журналістам минулого тижня.

Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися місяць тому, 18 серпня, одразу після зустрічі президента США з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Президента України супроводжувала "команда підтримки" з цілої низки європейських лідерів. На імпровізованому саміті у Вашингтоні всі вони обговорювали можливі параметри завершення російсько-української війни, зокрема, питання територій та гарантії безпеки для України. Європейські лідери окремо збиралися у Парижі 4 вересня для більш предметного обговорення гарантій безпеки. Наразі до проекту готові долучитися 26 країн.

"Є позитив, тому що за довгий час гарантії безпеки є на папері. Вони майже готові. Є кілька нюансів, які треба допрацювати. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях США. Те, що вони підтримують гарантії й будуть учасниками, це у нас є на сьогодні. Але ми хочемо деяких конкретних ще речей", - повідомив президент Зеленський 16 вересня.

Згодом президент України уточнив, що хотів би отримати сигнал: "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні".

Мирні переговори

Попри деякий прогрес у підготовці гарантій безпеки, переговори з Росією де-факто поставлені на паузу. Президент США практично перестав згадувати про можливу зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін чи її варіації, а також про можливість запровадження санкцій проти Кремля. Більше того, президент США переклав відповідальність за санкції на Європу, вимагаючи, щоб спершу вона відмовилася від закупівлі російської нафти. Ці проблеми, за словами, Зеленського, будуть другою темою його розмови з Трампом.

"Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня.

За його словами, Україна підтримує санкції з боку Європи, посилення тарифної політики проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але, "зав'язувати все це - це загальмовувати тиск на Путіна".

Як повідомляє Fox News, Трамп все більше стикається з тиском всередині країни та з-за кордону через свою нерішучість відносно Росії. Проте наразі ознак зміни його позиції немає.

Разом із тим, минулого тижня США вперше за другої каденції Трампа офіційно схвалили нові пакети озброєння для України. Мова йде про суму у 500 мільйонів доларів у рамках програми PURL.

Залучення міжнародної підтримки

Крім зустрічі з лідером США, відбудеться і низка інших заходів. На полях Генасамблеї ООН Україна та Канада проведуть в Нью-Йорку саміт щодо повернення українських дітей. Очікується, що у ньому візьмуть участь близько 38 делегацій.

"Також буде Кримська платформа. Розраховуємо також на десь приблизно три десятки країн. Також в такому широкому форматі. Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це буде об'єднано економічною великою зустріччю", - сказав Зеленський журналістам.

За словами глави держави, ймовірно, пройде і зустріч перших леді України і США щодо гуманітарних питань.

Як повідомило Міністерство закордонних справ України, важливою частиною візиту буде низка двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента голови МЗС із колегами з різних регіонів світу - від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.