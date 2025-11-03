UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський і Путін могли б зустрітися на листопадовому саміті G20 у Йоганнесбурзі, - Стубб

Фото: президент Фінляндії Александер Стубб (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наступною потенційною нагодою для переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним може стати саміт G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб.

За словами Стубба, хоча наразі немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, "робота за лаштунками триватиме".

Він уточнив, що минулого тижня обговорював ситуацію в Україні з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Лідери цих країн мають зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у четвер, а згодом - президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрінеться з Володимиром Путіним у Москві.

За його словами, підхід Фінляндії до війни в Україні залишається незмінним: військовий і економічний тиск на Росію необхідно посилити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. На думку Стубба, можлива нагода для цього може виникнути наприкінці цього місяця в Південній Африці.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі", - сказав Стубб.

Водночас, Стубб не бачить можливості зустрічі Трампа і Путіна до саміту G20, оскільки вони скасували свою зустріч у Будапешті.

 

Зустріч Путіна та Зеленського

Зеленський неодноразово заявляв про готовність до тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним, але наголошував - Україна не прийматиме умов, нав’язаних Кремлем.

Ще на початку вересня Путін підтвердив свою готовність до переговорів, однак наполягав, що Зеленський має приїхати до Москви й бути "готовим до обговорення".

Згодом президент України уточнив, що все ще відкритий до зустрічі з Путіним, але категорично відкидає можливість проведення переговорів на території Росії чи Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20Дональд ТрампВійна в УкраїніЗустріч Зеленського та Путіна