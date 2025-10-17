ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський досі готовий зустрітися з Путіним: але є дві умови

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 10:46
UA EN RU
Зеленський досі готовий зустрітися з Путіним: але є дві умови Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський досі готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але виключає Росію та Білорусь як місце переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

В інтерв'ю Axios керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що американський президент Дональд Трамп запросив Зеленського до Білого дому в результаті двох телефонних розмов, які вони провели тиждень тому.

"Обидві розмови були дуже вдалими. Президенти розуміють один одного. Вони відразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми є друзями й партнерами", - сказав Єрмак.

Єрмак додав, що хоча обидва дзвінки відбулися по захищеному каналу зв'язку, обидва лідери хотіли обговорити питання, настільки делікатні, що їх можна вирішувати тільки особисто.

"Є багато питань, які неможливо обговорити по телефону. Наприклад, про ситуацію на передовій. Наприклад, про наші військові плани й про те, як ми та американська сторона бачимо наступні кроки в мирному процесі", - сказав Єрмак.

Він додав, що Зеленський підтвердив Трампу, що він як і раніше готовий зустрітися з Путіним в будь-якому форматі й в будь-якому місці світу, крім Росії та Білорусі. Путін неодноразово відхиляв таку зустріч.

Зауважимо, що Зеленський неодноразово говорив, що готовий до трьохсторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та американським президентом Дональдом Трампом. Однак він зазначив, що не погодиться з умовами Кремля.

Зауважимо, що ще на початку вересня Путін підтвердив готовність до переговорів, але наполягав, що Зеленський має приїхати до Москви та бути "готовим" до обговорення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить