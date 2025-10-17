Зеленський досі готовий зустрітися з Путіним: але є дві умови

Президент України Володимир Зеленський досі готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але виключає Росію та Білорусь як місце переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

В інтерв'ю Axios керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що американський президент Дональд Трамп запросив Зеленського до Білого дому в результаті двох телефонних розмов, які вони провели тиждень тому.

"Обидві розмови були дуже вдалими. Президенти розуміють один одного. Вони відразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми є друзями й партнерами", - сказав Єрмак.

Єрмак додав, що хоча обидва дзвінки відбулися по захищеному каналу зв'язку, обидва лідери хотіли обговорити питання, настільки делікатні, що їх можна вирішувати тільки особисто.

"Є багато питань, які неможливо обговорити по телефону. Наприклад, про ситуацію на передовій. Наприклад, про наші військові плани й про те, як ми та американська сторона бачимо наступні кроки в мирному процесі", - сказав Єрмак.

Він додав, що Зеленський підтвердив Трампу, що він як і раніше готовий зустрітися з Путіним в будь-якому форматі й в будь-якому місці світу, крім Росії та Білорусі. Путін неодноразово відхиляв таку зустріч.