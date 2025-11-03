Зеленский и Путин могли бы встретиться на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге, - Стубб

По словам Стубба, хотя пока нет признаков быстрого прекращения огня или перемирия, "работа за кулисами будет продолжаться".

Он уточнил, что на прошлой неделе обсуждал ситуацию в Украине с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры этих стран должны встретиться с президентом США Дональдом Трампом в четверг, а затем - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, подход Финляндии к войне в Украине остается неизменным: военное и экономическое давление на Россию необходимо усилить, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. По мнению Стубба, возможная возможность для этого может возникнуть в конце этого месяца в Южной Африке.

"Если в течение следующих двух-трех недель ситуация будет развиваться так, как ожидается, то, возможно, местом встречи Путина и Зеленского станет саммит G20 в Йоханнесбурге", - сказал Стубб.

В то же время, Стубб не видит возможности встречи Трампа и Путина до саммита G20, поскольку они отменили свою встречу в Будапеште.