Зеленский и Путин могли бы встретиться на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге, - Стубб

Следующей потенциальной возможностью для переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным может стать саммит G20, который состоится в конце ноября в Йоханнесбурге.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.
По словам Стубба, хотя пока нет признаков быстрого прекращения огня или перемирия, "работа за кулисами будет продолжаться".
Он уточнил, что на прошлой неделе обсуждал ситуацию в Украине с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры этих стран должны встретиться с президентом США Дональдом Трампом в четверг, а затем - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с Владимиром Путиным в Москве.
По его словам, подход Финляндии к войне в Украине остается неизменным: военное и экономическое давление на Россию необходимо усилить, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. По мнению Стубба, возможная возможность для этого может возникнуть в конце этого месяца в Южной Африке.
"Если в течение следующих двух-трех недель ситуация будет развиваться так, как ожидается, то, возможно, местом встречи Путина и Зеленского станет саммит G20 в Йоханнесбурге", - сказал Стубб.
В то же время, Стубб не видит возможности встречи Трампа и Путина до саммита G20, поскольку они отменили свою встречу в Будапеште.
Зеленский неоднократно заявлял о готовности к трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, но подчеркивал - Украина не будет принимать условий, навязанных Кремлем.
Еще в начале сентября Путин подтвердил свою готовность к переговорам, однако настаивал, что Зеленский должен приехать в Москву и быть "готовым к обсуждению".
Впоследствии президент Украины уточнил, что все еще открыт к встрече с Путиным, но категорически отвергает возможность проведения переговоров на территории России или Беларуси.