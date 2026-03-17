"Подарував такий iPad королю": Зеленський у Лондоні показав, як спостерігає за атаками РФ

20:10 17.03.2026 Вт
2 хв
Українське командування має систему, яка дозволяє відстежувати атаки РФ у реальному часі
aimg Марія Науменко
"Подарував такий iPad королю": Зеленський у Лондоні показав, як спостерігає за атаками РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське керівництво має доступ до системи, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати атаки РФ та ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави до парламенту Великої Британії.

Читайте також: Долетів до Майдану: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ

"Зараз у мене є доказ того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидко і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи. Це iPad із програмним забезпеченням, яке дозволяє нам контролювати нашу безпеку в режимі реального часу", - зазначив Зеленський.

За його словами, такі пристрої мають також прем’єр-міністр, міністр оборони та військове командування.

Президент пояснив, що система дозволяє бачити удари РФ, траєкторії ракет і дронів, а також оцінювати роботу української протиповітряної оборони.

"Ми детально бачимо кожну масштабну російську атаку на наші міста, місця запуску, траєкторії польоту, ймовірні цілі. Система дозволяє нам аналізувати кожну атаку та те, як реагує наша оборона в цілому, в реальному часі", - зауважив Зеленський.

Президент навів приклад масованої атаки в ніч на 14 березня, коли Росія застосувала майже 500 засобів повітряного нападу.

"Було задіяно майже 500 одиниць російської авіаційної зброї, 430 безпілотників та 68 ракет різних типів. І ми збили більшість з них в режимі реального часу. На цьому iPad, в нашій системі, ми бачимо, яким чином працюють наші літаки, де застосовується РЕБи і як розгортаються перехоплювачі", - зазначив український лідер.

Також Зеленський розповів, що один із таких пристроїв він передав королю Великої Британії Чарльзу III.

"Його Величність запитав, чи є у мене ще один iPad. Я відповів, що залишився лише мій власний і я не можу його віддати. А Його Величність сказав, що поділиться ним з прем'єр-міністром", - поділився президент.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 430 ударними дронами.

Сили ППО збили більшість цілей, однак зафіксовано влучання шести ракет і 28 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.

