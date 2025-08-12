UA

Війна в Україні

Зеленський: готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з дипломатичною командою. Глава держави анонсував певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

Провів сьогодні нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс і Міністерство закордонних справ. Готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів", - розповів Зеленський.

Він окремо відзначив домовленості з Нідерландами, які є одним з лідерів підтримки України в Європі.

"І ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів", - додав президент.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна й американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. Йдеться про те, що ЗСУ отримають дрони для знищення ракет і не тільки.

Крім того, ми розповідали, скільки безпілотників здатна виготовляти українська "оборонка" та за якої умови.

Додамо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

Він зазначив, що виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів.

Пізніше Зеленський заявив, що поставив завдання для виробників дронів - Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Володимир ЗеленськийДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні