Скільки українська "оборонка" здатна виготовляти безпілотників: відповідь Умєрова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Проект із залучення інвестицій у виробництво в Україні. Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження", - зазначив Умєров.

За його словами, мета уряду – налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проектах, зокрема через співінвестиції і створення спільних підприємств.

"Ініціатива виробництва озброєння у співпраці з нашими партнерами по формату "Рамштайн" повинна поєднати українські технології із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього необхідного для Сил оборони", - додав міністр оборони.