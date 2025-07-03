Скільки українська "оборонка" здатна виготовляти безпілотників: відповідь Умєрова
Українська оборонна промисловість за наявності достатнього фінансування здатна виробляти до 10 млн безпілотників щороку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Проект із залучення інвестицій у виробництво в Україні. Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження", - зазначив Умєров.
За його словами, мета уряду – налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проектах, зокрема через співінвестиції і створення спільних підприємств.
"Ініціатива виробництва озброєння у співпраці з нашими партнерами по формату "Рамштайн" повинна поєднати українські технології із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього необхідного для Сил оборони", - додав міністр оборони.
Нові дрони у ЗСУ
Окрім збільшення промислових потужносте, українська промисловість останнім часом представила кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.
Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.
Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.
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