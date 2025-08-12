Зеленский: готовим определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров

Производство дронов в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. Речь идет о том, что ВСУ получат дроны для уничтожения ракет и не только.

Кроме того, мы рассказывали, сколько беспилотников способна производить украинская "оборонка" и при каком условии.

Добавим, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.

Он отметил, что производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и различные способности. В целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов.

Позже Зеленский заявил, что поставил задачу для производителей дронов - Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.