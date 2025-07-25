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Україна має застосовувати не менше 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Зеленський

П'ятниця 25 липня 2025 17:51
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Україна має застосовувати не менше 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський поставив завдання для виробників дронів. Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей", - повідомив Зеленський.

За його словами, Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя.

"Завдання для виробників поставлене чітке - це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було", - зазначив президент.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

За його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів.

Також, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, Україна уклала вже чотири контракти на понад 3 млрд гривень на постачання дронів-перехоплювачів, які здатні протидіяти російським безпілотникам.

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