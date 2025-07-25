Україна має застосовувати не менше 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський поставив завдання для виробників дронів. Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей", - повідомив Зеленський.

За його словами, Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя.

"Завдання для виробників поставлене чітке - це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було", - зазначив президент.