Зеленський готовий до зустрічі з Трампом 27 листопада, щоб завершити мирну угоду, - Єрмак

Український президент Володимир Зеленський готовий якнайшвидше зустрітись з американським колегою Дональдом Трампом для фіналізації мирного плану щодо завершення війни. Це може відбутися вже 27 листопада.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив виданню Axios.
"Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якомога швидше" - можливо, під час Дня подяки - щоб завершити спільну американо-українську угоду щодо умов припинення війни", - повідомив він.
За його словами, зустріч президентів двох країн може "надати ваги" мирному плану Трампа і продемонструє Росії його підтримку саме від США.
"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - наголосив Єрмак.
Зазначимо, День подяки у США цього року святкують 27 листопада. Американський лідер планує відвідати свою резиденцію Мар-а-Лаго у штаті Флорида на свята, і повернутися до Білого Дому ввечері 30 листопада.
Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ оприлюднили проєкт американського мирного плану із 28 пунктів. Згідно із неофіційною інформацією, документ містив положення, які розцінювалися як поступки Росії.
Україна направила до Женеви делегацію для проведення переговорів з представниками США, щоб переглянути найбільш суперечливі положення документа.
Після консультацій радник керівника Офісу президента Олександр Бевз розповів, що частину пунктів із проєкту вилучили, а деякі - скоригували.
Вчора, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Зокрема, у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.
Зазначимо, сьогодні, 25 листопада, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомило, що США долучили до мирних переговорів як Україну, так і Росію.