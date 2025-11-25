Зеленский готов к встрече с Трампом 27 ноября, чтобы завершить мирное соглашение, - Ермак

"Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом "как можно скорее" - возможно, во время Дня благодарения - чтобы завершить совместное американо-украинское соглашение об условиях прекращения войны", - сообщил он.

По его словам, встреча президентов двух стран может "придать вес" мирному плану Трампа и продемонстрирует России его поддержку именно от США.

"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны", - подчеркнул Ермак.

Отметим, День благодарения в США в этом году празднуют 27 ноября. Американский лидер планирует посетить свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида на праздники, и вернуться в Белый Дом вечером 30 ноября.