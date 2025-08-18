ua en ru
Зеленський готовий говорити про території з Путіним: Трамп береться влаштувати зустріч

Вашингтон, Понеділок 18 серпня 2025 22:57
Зеленський готовий говорити про території з Путіним: Трамп береться влаштувати зустріч Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Питання українських територій у рамках врегулювання війни обговорюватимуть на тристоронній зустрічі лідерів. Президент США Дональд Трамп спробує організувати такий саміт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на переговорах у Білому домі.

"Дуже важливо, що всі чутливі речі, територіальні питання тощо ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. І Трамп намагатиметься організувати таку зустріч", - заявив президент України.

Він також додав, що був би щасливий, якби Трамп також узяв участь у цій зустрічі.

За ходом переговорів у Білому домі стежте в онлайні РБК-Україна.

Про поступки якої території може йти мова

Згідно з так званим "планом Путіна", кремлівський диктатор хоче, щоб Україна вивела збройні сили з Донецької області в обмін тільки на можливість заморозити фронт на інших ділянках. При цьому нібито російська сторона готова вийти із Сумської та Харківської областей.

Ба більше, Путін прагне визнання окупованого Криму російським. Але незрозуміло, чи означає це визнання тільки з боку США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що сьогодні із Зеленським та європейськими лідерами обговорюватимуть можливість "обміну територіями".

"Досить сумно дивитися на карту зараз, її потрібно буде обговорити з Путіним", - сказав він.

До цього він говорив, що мирна угода може передбачати певний "обмін територіями". І при цьому наголошував, що Україна зможе повернути частину територій.

Зеленський відкидає ідею територіальних поступок. Принаймні в тому вигляді, як наполягає Путін. Російський диктатор хоче визнання захоплених територій російськими. Президент України заявляє, що Конституція забороняє віддавати землю.

Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Мирні переговори
