Зеленский готов обсуждать территории с Путиным: Трамп берется устроить встречу
Вопросы украинских территорий в рамках урегулирования войны будут обсуждаться на трехсторонней встрече лидеров. Президент США Дональд Трамп попытается организовать такой саммит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме.
"Очень важно, что все чувствительные вещи, территориальные вопросы и так далее мы будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи. И Трамп будет пытаться организовать такую встречу", - заявил президент Украины.
Он также добавил, что был бы счастлив, если бы Трамп также принял участие в этой встрече.
Об уступках какой территории может идти речь
Согласно так называемому "плану Путина", кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина вывела вооруженные силы из Донецкой области в обмен только на возможность заморозить фронт на остальных участках. При этом якобы российская сторона готова выйти из Сумской и Харьковской областей.
Более того, Путин стремится к признанию оккупированного Крыма российским. Но непонятно, означает ли это признание только со стороны США.
Напомним, ранее Трамп заявил, что сегодня с Зеленским и европейскими лидерами будет обсуждаться возможность "обмена территориями".
"Довольно грустно смотреть на карту сейчас, ее нужно будет обсудить с Путиным", - сказал он.
До этого он говорил, что мирная сделка может предусматривать определенный "обмен территориями". И при этом подчеркивал, что Украина сможет вернуть часть территорий.
Зеленский отвергает идею территориальных уступок. По крайней мере в том виде, как настаивает Путин. Российский диктатор хочет признания захваченных территорий российскими. Президент Украины заявляет, что Конституция запрещает отдавать землю.