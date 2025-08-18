Зеленский готов обсуждать территории с Путиным: Трамп берется устроить встречу

Вопросы украинских территорий в рамках урегулирования войны будут обсуждаться на трехсторонней встрече лидеров. Президент США Дональд Трамп попытается организовать такой саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме.

"Очень важно, что все чувствительные вещи, территориальные вопросы и так далее мы будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи. И Трамп будет пытаться организовать такую встречу", - заявил президент Украины.

Он также добавил, что был бы счастлив, если бы Трамп также принял участие в этой встрече.

Об уступках какой территории может идти речь

Согласно так называемому "плану Путина", кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина вывела вооруженные силы из Донецкой области в обмен только на возможность заморозить фронт на остальных участках. При этом якобы российская сторона готова выйти из Сумской и Харьковской областей.

Более того, Путин стремится к признанию оккупированного Крыма российским. Но непонятно, означает ли это признание только со стороны США.