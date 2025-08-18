ua en ru
Зеленский готов обсуждать территории с Путиным: Трамп берется устроить встречу

Вашингтон, Понедельник 18 августа 2025 22:57
Зеленский готов обсуждать территории с Путиным: Трамп берется устроить встречу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Вопросы украинских территорий в рамках урегулирования войны будут обсуждаться на трехсторонней встрече лидеров. Президент США Дональд Трамп попытается организовать такой саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме.

"Очень важно, что все чувствительные вещи, территориальные вопросы и так далее мы будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи. И Трамп будет пытаться организовать такую встречу", - заявил президент Украины.

Он также добавил, что был бы счастлив, если бы Трамп также принял участие в этой встрече.

За ходом переговоров в Белом доме следите в онлайне РБК-Украина.

Об уступках какой территории может идти речь

Согласно так называемому "плану Путина", кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина вывела вооруженные силы из Донецкой области в обмен только на возможность заморозить фронт на остальных участках. При этом якобы российская сторона готова выйти из Сумской и Харьковской областей.

Более того, Путин стремится к признанию оккупированного Крыма российским. Но непонятно, означает ли это признание только со стороны США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что сегодня с Зеленским и европейскими лидерами будет обсуждаться возможность "обмена территориями".

"Довольно грустно смотреть на карту сейчас, ее нужно будет обсудить с Путиным", - сказал он.

До этого он говорил, что мирная сделка может предусматривать определенный "обмен территориями". И при этом подчеркивал, что Украина сможет вернуть часть территорий.

Зеленский отвергает идею территориальных уступок. По крайней мере в том виде, как настаивает Путин. Российский диктатор хочет признания захваченных территорий российскими. Президент Украины заявляет, что Конституция запрещает отдавать землю.

