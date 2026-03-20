Путін спробував виторгувати у Трампа зупинку допомоги Україні з розвідкою, - Politico

18:33 20.03.2026 Пт
2 хв
Яку угоду росіяни запропонували команді президента США?
aimg Іван Носальський
Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Російська влада запропонувала США угоду. Москва пообіцяла припинити обмін розвідданими з Іраном у разі, якщо Вашингтон припинить такий обмін з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Нова "вісь зла": Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю

За даними джерел видання, пропозицію озвучив спецпосланець РФ Кирило Дмитрієв представникам Трампа - Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру - на зустрічі в Маямі минулого тижня.

Зокрема, Росія була готова перестати передавати Ірану точні координати американських баз на Близькому Сході. Натомість Москва хотіла, щоб Сили оборони України залишили без американських розвідданих.

Співрозмовники видання розповіли, що адміністрація Трампа відхилила ці торги. Однак сама спроба такої угоди викликала обурення європейських дипломатів, які вбачають у цьому намагання Москви посварити Європу і США в критичний момент.

Як пише Politico, така угода посилить підозри в Європі, що зустрічі Віткоффа і Дмитрієва не призводять до конкретного прогресу в контексті мирних переговорів, а просто є спробами Москви домовитися з Вашингтоном за спиною у європейських країн.

Ще одне джерело журналістів зазначило, що США відкинули пропозицію російських чиновників про передачу Росії іранського збагаченого урану.

Можлива допомога Ірану від Росії

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Росія може передавати Ірану координати американських військових баз на Близькому Сході.

Коментуючи ці повідомлення, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що російський диктатор Володимир Путін запевнив Дональда Трампа, що Москва не надає такої допомоги Тегерану.

13 березня президент США Дональд Трамп визнав, що Путін "трохи допомагає Ірану". За словами американського лідера, глава Кремля діє так, "думаючи, що США допомагають Україні".

Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Війна в Україні
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО