Зеленский: есть неопровержимые данные, что РФ помогает Ирану с разведкой

18:19 23.03.2026 Пн
Глава украинского государства рассказал о докладе начальника ГУР по Ирану
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинская разведка получила информацию, которая подтверждает российскую помощь Ирану с разведывательными данными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Путин попытался выторговать у Трампа остановку помощи Украине с разведкой, - Politico

По словам главы украинского государства, он заслушал доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко.

"Имеем неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму", - отметил Зеленский.

Он добавил, что россияне используют свои возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке.

Россия помогает Ирану в войне

Напомним, еще в начале марта The Washington Post писало о том, что Россия передает Ирану информацию о местонахождении военных объектов США на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне, комментируя такую информацию, сначала заявили о том, что это якобы не имеет никакого значения, поскольку иранские войска уже "были разгромлены".

При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом опровергал такие слухи.

После этого сам американский лидер допустил, что "Россия немного помогает Ирану".

15 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия предоставила Ирану беспилотники и информацию об американских военных базах.

Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти