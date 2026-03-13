ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп визнав допомогу Ірану від РФ, але виправдав Путіна війною в Україні

15:23 13.03.2026 Пт
2 хв
Чому, на думку президента США, Москва підтримує Тегеран?
aimg Тетяна Степанова
Трамп визнав допомогу Ірану від РФ, але виправдав Путіна війною в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати Ірану. Водночас виправдав його війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Бо він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?", - сказав Трамп.

Його коментарі прозвучали після того, як розвідка США повідомила, що Росія надала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдати ударів по американських військових кораблях, літаках та інших об'єктах у регіоні.

Водночас на уточнення журналістів американський президент визнав, що США також допомагають Україні.

Трамп визнав допомогу Ірану від РФ, але виправдав Путіна війною в Україні

Фото: Трамп визнав, що Росія допомагає Ірану (інфографіка РБК-Україна)

"Так, ми теж їм допомагаємо… І він (Путін - ред.) це каже, і Китай сказав би те ж саме, знаєте. Якщо бути чесними... Це типу: ей, вони це роблять, і ми це робимо", - додав Трамп.

Росія допомагає Ірану

Нагадаємо, роль Росії у конфліктах на Близькому Сході та в Європі стає дедалі активнішою. Зокрема, британська розвідка розслідує можливий "слід Кремля" в інциденті з дронами, що атакували британську авіаносну групу.

При цьому Москва заявила, що РФ не є "нейтральною стороною" і підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.

Тим часом в Ірані офіційно підтвердили тісне партнерство з Росією та відкинули можливість перемир'я з Ізраїлем.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни Росії проти України, Москва для атак по країні використовувала дрони з іранськими деталями.

Тепер же Іран отримує російські комплектуючі, що дає змогу Тегерану атакувати інші країни Близького Сходу і бази США.

Також, на думку Зеленського, Москва не тільки активно підтримує Тегеран дронами та ППО, а й може надіслати до Ірану свої війська.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком