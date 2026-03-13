Трамп визнав допомогу Ірану від РФ, але виправдав Путіна війною в Україні

Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати Ірану. Водночас виправдав його війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Бо він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?", - сказав Трамп.

Його коментарі прозвучали після того, як розвідка США повідомила, що Росія надала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдати ударів по американських військових кораблях, літаках та інших об'єктах у регіоні.

Водночас на уточнення журналістів американський президент визнав, що США також допомагають Україні.

Фото: Трамп визнав, що Росія допомагає Ірану (інфографіка РБК-Україна)

"Так, ми теж їм допомагаємо… І він (Путін - ред.) це каже, і Китай сказав би те ж саме, знаєте. Якщо бути чесними... Це типу: ей, вони це роблять, і ми це робимо", - додав Трамп.