Трамп визнав допомогу Ірану від РФ, але виправдав Путіна війною в Україні
Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати Ірану. Водночас виправдав його війною в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Бо він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?", - сказав Трамп.
Його коментарі прозвучали після того, як розвідка США повідомила, що Росія надала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдати ударів по американських військових кораблях, літаках та інших об'єктах у регіоні.
Водночас на уточнення журналістів американський президент визнав, що США також допомагають Україні.
Фото: Трамп визнав, що Росія допомагає Ірану (інфографіка РБК-Україна)
"Так, ми теж їм допомагаємо… І він (Путін - ред.) це каже, і Китай сказав би те ж саме, знаєте. Якщо бути чесними... Це типу: ей, вони це роблять, і ми це робимо", - додав Трамп.
Росія допомагає Ірану
Нагадаємо, роль Росії у конфліктах на Близькому Сході та в Європі стає дедалі активнішою. Зокрема, британська розвідка розслідує можливий "слід Кремля" в інциденті з дронами, що атакували британську авіаносну групу.
При цьому Москва заявила, що РФ не є "нейтральною стороною" і підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.
Тим часом в Ірані офіційно підтвердили тісне партнерство з Росією та відкинули можливість перемир'я з Ізраїлем.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни Росії проти України, Москва для атак по країні використовувала дрони з іранськими деталями.
Тепер же Іран отримує російські комплектуючі, що дає змогу Тегерану атакувати інші країни Близького Сходу і бази США.
Також, на думку Зеленського, Москва не тільки активно підтримує Тегеран дронами та ППО, а й може надіслати до Ірану свої війська.