Зеленський доручив готувати особисту зустріч з Путіним

Зустріч у Женеві

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українських переговорників, заявив, що українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".

"Каменем спотикання" у переговорах між Україною та РФ, як і раніше, залишається питання територій. Країна-агресорка висуває жорсткі вимоги - вона хоче повністю контролювати Донецьку область.

При цьому Україна не збирається віддавати окупантам свою територію і наполягає на припиненні вогню по лінії розмежування.

Зазначимо, посол США при НАТО Метью Вітакер наголосив, що найважчою проблемою у переговорах залишається питання територій. Він заявив, що для завершення війни дві країни мають знайти умови, які будуть прийнятні для України і на які Росія погодиться.

РБК-Україна також писало, що заступник голови комітету з оборони Держдуми РФ Олексій Журавльов заявив, що Росія "не задовольниться" лише передачею їй Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нещодавно Зеленський публічно запросив главу Кремля до Києва, "якщо той наважиться". Його слова пролунали на тлі неодноразових заяв РФ про те, що зустріч лідерів двох країн можливе лише у Москві.