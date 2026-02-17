Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным

Встреча в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинских переговорщиков, заявил, что украинская делегация работает конструктивно, сосредоточенно и "без лишних ожиданий".

"Камнем преткновения" в переговорах между Украиной и РФ по-прежнему остается вопрос территорий. Страна-агрессор выдвигает жесткие требования - она хочет полностью контролировать Донецкую область.

При этом Украина не собирается отдавать оккупантам свою территорию и настаивает на прекращении огня по линии разграничения.

Отметим, посол США при НАТО Мэтью Уитакер отметил, что самой тяжелой проблемой в переговорах остается вопрос территорий. Он заявил, что для завершения войны две страны должны найти условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые Россия согласится.

РБК-Украина также писало, что заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что Россия "не удовлетворится" только передачей ей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Недавно Зеленский публично пригласил главу Кремля в Киев, "если тот решится". Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений РФ о том, что встреча лидеров двух стран возможна только в Москве.