Вітакер назвав "головну проблему", яка заважає завершити війну в Україні

Вівторок 17 лютого 2026 16:35
Вітакер назвав "головну проблему", яка заважає завершити війну в Україні Фото: Метью Вітакер, посол США в НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Найважчою проблемою у переговорах між Україною та РФ залишається питання територій. Для завершення війни дві країни мають дійти згоди щодо нього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в коментарі Fox News.

Читайте також: Умєров зробив першу заяву про переговори в Женеві і показав фото

Він наголосив, що США не знають, чи серйозно росіяни налаштовані на припинення війни. Водночас він наголосив, що мають бути знайдені умови, які будуть прийнятні для України і на які Росія погодиться.

"Як сказав Стів Віткофф (спецпредставник президента США, - ред.) кілька тижнів тому, все зводиться до однієї проблеми, а саме до територій. Але це буде найскладніша і найважча проблема. Тому ми продовжимо працювати над цим", - підкреслив Вітакер.

Посол США підкреслив, що війна повинна закінчитися, але при цьому додав, що "це дуже складні, заплутані питання."

"Отже, реалістично кажучи, на якому етапі перебувають ці переговори? Ну, очікуйте продуктивних переговорів у Женеві. Але, очевидно, обидві сторони повинні знайти спосіб, за яким вони зможуть домовитися про припинення цієї війни", - сказав він.

Переговори у Женеві

У швейцарській Женеві 17-18 лютого відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та країною-агресоркою.

Раніше Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх перемовин 17-18 лютого українська сторона планує порушити питання енергетичного перемир’я.

Нагадаємо, в січні та на початку лютого 2026 року в Абу‑Дабі пройшли кілька раундів переговорів між Україною та РФ за посередництва США.

Значного прориву у припиненні війни досягти не вдалося, але сторони домовилися про обмін військовополоненими - перший за п’ять місяців.

Що відомо про нові мирні переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.

