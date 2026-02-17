Вітакер назвав "головну проблему", яка заважає завершити війну в Україні

Найважчою проблемою у переговорах між Україною та РФ залишається питання територій. Для завершення війни дві країни мають дійти згоди щодо нього.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в коментарі Fox News.

Він наголосив, що США не знають, чи серйозно росіяни налаштовані на припинення війни. Водночас він наголосив, що мають бути знайдені умови, які будуть прийнятні для України і на які Росія погодиться.

"Як сказав Стів Віткофф (спецпредставник президента США, - ред.) кілька тижнів тому, все зводиться до однієї проблеми, а саме до територій. Але це буде найскладніша і найважча проблема. Тому ми продовжимо працювати над цим", - підкреслив Вітакер.

U.S. Ambassador to NATO @MattWhitaker46 weighs in as separate Iran and Ukraine-Russia talks get underway in Geneva, with territory expected to be a key issue and questions mounting over what it will take to secure a peace deal ahead of the war’s fourth anniversary. pic.twitter.com/LwSHcCALoc — FOX & Friends (@foxandfriends) February 17, 2026

Посол США підкреслив, що війна повинна закінчитися, але при цьому додав, що "це дуже складні, заплутані питання."

"Отже, реалістично кажучи, на якому етапі перебувають ці переговори? Ну, очікуйте продуктивних переговорів у Женеві. Але, очевидно, обидві сторони повинні знайти спосіб, за яким вони зможуть домовитися про припинення цієї війни", - сказав він.