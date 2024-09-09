Дрон типу Shahed, що впав у Латвії, був начинений вибухівкою, - міноборони країни

Ілюстративне фото: Shahed, який упав у Латвії, був з вибухівкою (Getty Images)

Російським безпілотником, який 8 вересня впав у Латвії, ймовірніше за все був Shahed. Він був начинений вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rus TvNet.