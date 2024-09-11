У Литві закликали НАТО збивати російські дрони на території країн Балтії

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії. Така заява пролунала після того, як російський дрон впав на території Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Повітряна поліція повинна не тільки патрулювати, але й, якщо це необхідно, якщо це можливо, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок прийняття рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злетіти та знищити безпілотники", - сказав Кащюнас.

Він вважає, що в разі виявлення загрози порушення безпілотником повітряного простору НАТО, інформація про це має швидко передаватись до штаб-квартири Альянсу.

"Штаб-квартира НАТО оцінює ситуацію, чи є достатньо доказів того, що це саме ворожий безпілотник, а не якийсь інший загублений літак, і тоді ухвалюється швидке рішення про розгортання літаків повітряної поліції. Це певний алгоритм, і його потрібно прискорити", - зазначив глава Міноборони Литви.

Водночас він заявив, що реакція Вільнюса у разі порушення повітряного простору країни безпілотником агресора повинна бути колективним рішенням НАТО.