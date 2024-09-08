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У Латвії розбився російський безпілотник, йде розслідування, - президент

Неділя 08 вересня 2024 15:55
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У Латвії розбився російський безпілотник, йде розслідування, - президент Фото: президент Латвії Едгар Рінкевічс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські дрони падають вже не лише в Україні. Зокрема, подібний інцидент стався у Латвії.

Про це заявив латвійський президент Едгар Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х (колишній Twitter).

За його словами, вчора у східній частині країни розбився російський військовий безпілотник. Станом на зараз ведеться розслідування.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками", - пише президент.

Рінкевичс наголосив, що кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає.

"Ми повинні вирішувати їх спільно", - резюмував він.

Видання Delfi пише, що за наявною в розпорядженні Національних Збройних Сил інформацією (НЗС), безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Білорусі.

Командувач НЗС генерал-лейтенант Леонід Калніньш повідомив агентству LETA, що безпілотний літальний апарат у суботу увійшов у повітряний простір Латвії, і його одразу ж помітили.

"Ми оцінювали і відстежували ситуацію, наскільки вона небезпечна і чи можуть наражатися на небезпеку об'єкти і цивільні особи", - сказав Калніньш, додавши, що рішення ухвалено згідно з процедурою, прийнятою НЗС і країнами-членами НАТО.

Нагадаємо, що сьогодні під час атаки РФ по нашій країні, в ніч з 7 на 8 вересня, ударні безпілотники росіян порушили повітряний простір Румунії.

Вони перебували в небі над країною НАТО майже годину. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що дрони опинились над Румунією о 02:49 і покинули території країни о 03:41.

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